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Safranbolu Belediye Başkanı Köse’den esnaf ziyareti

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKANI ELİF KÖSE, ESNAF VE VATANDAŞLARI ZİYARET EDEREK TALEPLERİNİ YERİNDE ALMAYA DEVAM EDİYOR.

KARABÜK 06.10.2020, 13:23
Safranbolu Belediye Başkanı Köse’den esnaf ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek taleplerini yerinde almaya devam ediyor.

Başkan Köse, 1 Eylül’de açılan balık çarşısını ve çevre esnafını ziyaret etti. Balıkçılara hayırlı ve bereketli sezon dileyen Başkan Köse, esnafların sorunlarını dinleyip birlikte çözüm üretirken, cadde üzerindeki vatandaşlarla da kısa sohbetlerde bulundu.

Yapılan ziyaretlerde, pandeminin devam ettiğini ve salgının önlenebilmesi için kurallara mutlaka uyulması gerektiğini ifade eden Köse, "Esnaf ziyaretleri, mahalle toplantıları, halk günü toplantıları benim için çok kıymetli. Bir yandan vatandaşlarımızın taleplerini alırken, bir yandan da yaptığımız hizmetleri en ince detayına kadar anlatıyoruz. Daha güzel Safranbolu daha güzel yatırımlar için bu sohbetlerde çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımızın talep ve önerileri bizzat dinliyoruz. Bu şekilde Safranbolu’muza en etkili ve hızlı şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri zamanında ve yerinde olması için vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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