Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’den 10 Ocak mesajı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için bir mesaj yayımladı.

Başkan Köse, gazetecilerin kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koştuklarını, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeden hizmet verdiklerini söyledi.

Bilginin her geçen gün katlanarak çoğaldığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği dünyada, medyanın hayati bir önem taşıdığını belirten Köse, “Görsel ve yazılı medyanın yanında sosyal medya olarak nitelenen anlık haberleşme ve bilgi paylaşım ağlarının etkinliğinin günden güne arttığı günümüzde, gazetecilerimizin üzerine düşen sorumluluk her zamankinden daha fazladır” dedi.

Köse, gazetecilerin ülkenin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunduğunu ifade ettiği mesajında: “Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şart ve imkânlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Basının başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edecektir. Başta Karabük ve Safranbolu’da görev yapan basın mensuplarımız olmak üzere tüm gazetecilerimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, her zaman ve her fırsatta milletinin ve bayrağının yanında yer alan çalışan gazetecilerimizi tebrik ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum’’ ifadelerine yer verdi.