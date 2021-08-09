Safran markalaştırılıp dünyaya açılacak

AK Parti Karabük Milletvekilleri gündem değerlendirmesi için düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısına AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve teşkilat mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye’nin endemik bitki türü bakımından dünyanın en zengin ülkesi olduğunu belirterek “Safran da endemik bir bitki türüdür. Gramla alınıp satılan tek ürün safrandır. Altın gibidir ama safran Safranbolu’da unutuldu. 2000’li yıllara kadar ancak bir köyde safran ekimi yapılıyordu. 2000’li yıllardan sonra biz 8-9 köye çıkardık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın safranla ilgili Lavanta Kokulu Safran Bahçesi Projeyi kabul ettiğini aktaran Güneş, “2019 yılında yurt dışından safran ekimi ve hasadı zamanında 80 bin kişi geldi. Bu bir zenginliktir. İki milyon liraya yakın bir proje kabul edildi. Safranın ekilmesi ve üretilmesi konusunu Safranbolu’da yaygınlaştıracağız. Taşköprü’nün sarımsağı, Rize’nin çayı, Niğde’nin patatesi varsa bizim de safranımız olacak. Safran kıymetlidir. Bunu biz markalaştırıp buradan dünyaya açılacağız. Esas biz safranımızla övünmeliyiz."

“Bölgemizin geleceği parlaktır”

Filyos Limanı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş, “Filyos Limanı Türkiye’nin 3 önemli limanlarından biri. Doğal gaz bu bölgede bulundu. Bulunan doğal gaz karaya Filyos’tan çıkıyor. Dağıtım karaya çıkarılarak Fisyos’tan başlayacak. Bizim bölgemizi çok yakından ilgilendiriyor. Fiyos’un Anadolu’ya açılması bizim üzerimizden sağlanacağı için buna hazırlıklı olmalıyız. Bölge zenginleşecek, insanlarımız da zenginleşecek. Bölgemizin geleceği parlaktır. Bölgemiz gelecekte istihdam alanı oluşturacaktır” ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal da Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) kamulaştırma çalışmaları ile ilgili ödenek sıkıntısının olmadığını dile getirdi.

Karabük’te vatandaşlara 115 milyon liraya yakın yardım yapıldığını hatırlatan AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ise esnafa da destek kapsamında 30 milyon lira hibe ve faizsiz kredi verildiğini aktardı.