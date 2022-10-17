Safran Hasadı Festivalinde konserler iptal edildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yapılacak Safran Hasadı Festivali’ndeki konserler, Bartın’da madende yaşanan patlama nedeniyle iptal edildi.

Safranbolu Kaymakamlığı, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Turizm Vakfı, Karabük Üniversitesi ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlığında 21-23 Ekim’de gerçekleşecek Safran Hasadı Festivali tarihleri belli olurken festivalin eğlence bölümleri iptal edildi.

Festival Komitesinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Amasra’da büyük üzüntü duyduğumuz ve bir daha böylesi felaketlerin meydana gelmemesini dilediğimiz maden kazasından dolayı Safran Hasadı Festivali’nde yer alacak olan tiyatro gösterisi, halk müziği konseri ile İrem Derici ve Melek Mosso konserleri iptal edilmiştir. Bir kez daha üzüntümüzü dile getirir, ölen madencilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.