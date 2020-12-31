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Rektör Polat’tan yeni yıl mesajı
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
KARABÜK 31.12.2020, 18:14
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Prof. Dr. Refik Polat mesajında şu ifadelere yer verdi: “2021 yılının ülkemizde ve dünyada sağlık, barış ve huzur içerisinde geçmesini temenni ederek; başta UNIKA ailesi olmak üzere herkesin yeni yılını kutlarım”
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