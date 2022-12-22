Rektör Polat’tan, Kazakistan üniversitelerine akademik iş birliği ziyareti

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet Kazakistan Üniversitelerine akademik iş birliği ziyaretlerinde bulundu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat beraberinde KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan Kazakistan’da ilk olarak Türkiye’nin Kazakistan Nur-Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici’ye makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Prof. Dr. Polat görüşmede Büyükelçi Ekici’ye KBÜ ve Kazakistan Üniversiteleri arasındaki akademik iş birlikleri ile yeni projeler hakkında bilgiler aktardı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet daha sonra Astana International University’e (AIU) akademik iş birlikleri çerçevesinde ziyaret gerçekleştirdi. AIU Başkanı Irsalyev Serik Aztayeviç ve beraberindeki heyetle görüşen KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, KBÜ’nün uluslararası başarılarından bahsetti. Rektör Polat, ayrıca, AIU İktisat Fakültesi akademisyenlerine ve öğrencilerine ”Uluslararasılaşma” konusunda ders verdi. Öğrencilere değişim öğrencisi olmaları konusunda öneride bulunan Prof. Dr. Polat, akademisyenlere ise ortak proje teklifinde bulundu. AIU akademisyenlerini, Unesco “Gelecek Çalışmaları” konferansına katılmaları için KBÜ’ye davet etti.

Görüşmelerde, KBÜ Rektörü Polat ve AIU Başkanı Irsalyev Serik Aztayeviç iki üniversite arasında öğrenci, personel ve araştırmacı değişim programları gerçekleştirme, akademik iş birliği (ortak konferans, seminer düzenleme, bilimsel ve teknik araştırmalar yapma) konularını içeren protokole de imza attılar.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve AIU Başkanı Irsalyev Serik Aztayeviç ile beraberlerindeki heyet kampüs ve Astana International University Yöresel Müzesini ziyaret ettiler.