Rektör Polat’tan 2020-2021 Akademik Yılı mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 2020-2021 Akademik Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, tüm dünyada ve Türkiye’de yaşanan korona virüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tavsiyeleri üzerine, KBÜ Senatosu tarafından alınan karar doğrultusunda 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminin uzaktan eğitim yöntemiyle başladığını belirtti.

Eğitim döneminin herkese hayırlı olmasını dileyen Polat, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin içinde bulunduğu canlı, aktif ve yaşam dolu bir kampüsün özlemi içerisindeyiz. Bu zor süreçte, öğrencilerimizin ve yakınlarının sağlığını ön planda tutarak, Karabük Üniversitesini bir adım öne taşıyabilmek için akademik ve idari kadromuzla elimizden gelen her türlü çaba ve gayreti gösterdiğimizi belirtmek isterim. Öğrencilerimizin öğrenim hayatına devam etmesi amacıyla, sahip olduğumuz uzaktan eğitim altyapısı, akademik ve idari kadrolarımızın tecrübesi ile 2020-2021 güz yarıyılını başarılı bir şekilde geçireceğimize inanıyorum. Siz değerli öğrencilerimizle yüz yüze eğitim yapabileceğimiz, sağlıklı ve güzel günlerde tekrar birlikte olmak temennisi ile 2020-2021 Akademik Yılının Karabük Üniversitesi ailesine hayırlı olmasını diliyorum."