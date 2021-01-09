Rektör Polat’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Basının, toplumun doğru haberi alma hakkı açısından önemli bir güç olduğunu belirten Polat, “Bu gücün toplumsal sorumluluk bilinciyle, meslek ahlakı ve tarafsızlık ilkesine uygun bir şekilde kullanılması, kamuoyu adına bir denetleme gücü oluşturarak demokrasinin gelişimine katkı sağlar” dedi.

Gazeteciliğin dünyanın en dinamik mesleklerinden biri olduğunu vurgulayan Polat, “Büyük emek vererek hakkıyla yerine getiren tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.