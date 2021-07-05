Rektör Polat Kırgızistan’da görüşmeler yaptı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat Türki Cumhuriyetleri ziyaretlerine Kırgızistan ile devam etti.

İlk olarak Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ziyaret edilirken Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanlığı ziyaret edilen kurumlar arasında yer aldı. Rektör Polat daha sonra Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ile bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kırgızistan’da gerçekleştirdiği görüşmeler kapsamında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ı makamında ziyaret ederek, senato üyeleri ile bir araya geldi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi senato üyelerine Karabük Üniversitesi ile ilgili bilgiler veren Polat, Ceylan’a ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile akademik iş birliği, akademik personel ve öğrenci değişimi konularında ikili protokol anlaşmaları imzalandı. Ayrıca Karabük Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen ‘Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı Projesi’nin katılımcılarından biri oldu.

Ziyarette Polat’a, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Ögr. Gör. Oya Önalan Çepni eşlik etti. Ziyaretler esnasında Kırgızistan’a ait yöresel hediyeler sunuldu.