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Avcılar’da E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde minibüse çarpan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 2 kişi yaralanırken E-5 karayolu tamamen trafiğe kapandı.
Reklam tabelasında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Karabük’te reklam tabelasının üzerinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
KARABÜK 20.10.2022, 14:13
Karabük’te reklam tabelasının üzerinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesinde meydana geldi. Reklam tabelasının üzerine çıkan kedinin inemediğini fark eden vatandaşlar Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kediyi bulunduğu yerden kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.