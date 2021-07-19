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Protokol üyelerinden şehitliğe bayram ziyareti

Karabük Valisi Vali Fuat Gürel ve il protokolü tarafından Kurban Bayramı arefesinde şehitlik ziyaret edilerek, Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

KARABÜK 19.07.2021, 16:17
Protokol üyelerinden şehitliğe bayram ziyareti
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Karabük Valisi Vali Fuat Gürel ve il protokolü tarafından Kurban Bayramı arefesinde şehitlik ziyaret edilerek, Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

Vali Fuat Gürel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili beraberinde il protokolü ile birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla vatanı, milleti ve mukaddesatı uğruna kahramanca mücadele vererek, bu uğurda can veren aziz şehitlerimizin kabristanını ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan şehitlik ziyaretinde Müftülük görevlileri tarafından aziz vatanımızın birlik ve beraberliği, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna şehadet mertebesine ulaşarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen tüm şehitler için dua edildi.

Yapılan duanın ardından Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.
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