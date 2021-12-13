Prof. Dr. Laylo Raupova: “KBÜ Özbekistan’da tanınan en meşhur üniversitelerden”

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Özbekistan’ının çeşitli üniversitelerinden gelen akademik heyeti rektörlük makamında ağırladı.

Özbekistan da bulunan Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi, Fergana Üniversitesi ve Andican Üniversitesi Öğretim Üyeleri, akademik iş birliği konularında görüşmek üzere Karabük Üniversitesine geldi. Özbekistan’dan gelen heyet Rektör Vekili Prof. Dr. Mücahit Coşkun tarafından rektörlük makamında karşılandı. Prof. Dr. Coşkun görüşmede ilk olarak heyete KBÜ hakkında bilgiler aktardı. Toplantı iki üniversitenin tanıtım videoları izlenmesi ve yapılabilecek anlaşmaların görüşülmesi şeklinde devam etti.

“Karabük Üniversitesi Özbekistan’da tanınan, bilinen en meşhur üniversitelerden birisi”

Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Özbek Dili ve Edebiyatı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Laylo Raupova “Türkiye, Özbekistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden. Bu nedenle akademik alanda yapılan iş birliklerine büyük önem veriyoruz. Amacımız dünya çapında almış olduğu başarılarla akademik faaliyetlerine devam eden Karabük Üniversitesi’nin tecrübelerini öğrenmek. Aynı zamanda iki üniversite arasında öğretim üyeleri ve öğrenci değişimi sağlamak. Karabük Üniversitesi Özbekistan’da tanınan, bilinen en meşhur üniversitelerden birisi. Dilde dolaşan, konuşulan bir üniversite. Biz de tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Programın sonunda KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun günün anısına konuklara hediyelerini takdim etti. Özbek heyet de günün anısına Coşkun’a hediyelerini verdi.

Ziyareti gerçekleştiren heyette Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Özbek Dili ve Edebiyatı Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Laylo Raupova, Filoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bakhtiyor Mengliev, Bilgisayar Dilbilimi ve Dijital Teknolojiler Bölümü Başkanı Dr. Botir Elov, Fergana Devlet Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Zuhra Akbarova, Andican Devlet Üniversitesi Özbek Dilbilimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Shohida Shakhobiddinova, Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dilrabo Elova, Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Nafosat Zaripboyeva bulundu.