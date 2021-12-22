Prof. Dr. Çepni, Dünya Sanat ve Bilim Akademisi “En üst düzey üyesi” seçildi

Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Çepni dünyanın en prestijli akademilerinden biri olan Dünya Sanat ve Bilim Akademisi “En üst düzey üyesi” seçildi.

Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çepni, 2017’den beri üyesi olduğu ve Üyelerle İletişim Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürdüğü Dünya Sanat ve Bilim Akademisi’nde “En üst düzey üyeliğe” yükseltildi. Çepni, yürüttüğü bilimsel yayınlar, iştirak ettiği uluslararası toplantılar ve insanlığın ortak sorunlarına çözüm konusundaki önderliği nedeniyle Dünya Sanat ve Bilim Akademisinde görev alıyor. Dünya Sanat ve Bilim Akademisi de BM ve Unesco ile birlikte çalışan, hukuk, tıp, ekonomi, beşeri bilimler gibi pek çok bilimsel alanlardaki çalışmalara destek verirken Nobel ödülü alan 30 üyesi bulunuyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Çepni, “Gelecek nesillere en az bizden önceki nesillerin bize bıraktığı kadar temiz ve güzel bir dünya bırakabilmemiz için ekolojik dengenin korunması, bu dünyanın sadece insanoğluna değil tüm canlılara ait olduğu bilincini yaygınlaştırmamız gerektiğini kabul etmemiz gerekiyor. Din, dil, renk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmadan detayların ve kültürel farklılıkların bizim en büyük zenginliğimiz olduğunun bilincindeyiz. Kuruluşundan bugüne bu anlayışı amaç edinen ve dünyanın birçok ülkesinden, değişik bilim alanlarından ve değişik sektörlerden entelektüel ve hümanist insanları, insanlığın ortak sorunlarına barışçıl çözümler üretmek için bir araya getiren Dünya Sanat ve Bilim Akademisi en üst üyeliğine seçilmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.