Prof. Dr. Akyol: "Yanlış beslenme alışkanlıkları birçok hastalığa yol açıyor"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihangir Akyol, Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, özellikle sigara ve alkol tüketimiyle sağlıksız beslenmenin kanser hastalığı açısından önemli risk faktörleri olduğunu söyledi.

Türkiye’de birçok kanser türünün görülme oranlarında artış olduğuna dikkat çeken Akyol, "Kanser hastalığının nedenleri, belirtileri ve hastalıktan korunma konusunda bilgi sahibi olmak oldukça önemli. Sigara, birçok kanser türü için önemli bir risk faktörü. İftar saatinde orucu sigara ile açmak ve arka arkaya sigara içmek çok önemli sağlık sorunlarına yol açıyor. Ülkemizde kolon ve rektum kanserleri, kansere bağlı ölüm oranları arasında ikinci sırada yer alıyor. Her yıl yaklaşık 5 bin 500 hastamız ne yazık ki kolon ve rektum kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Kolorektal yani kalın bağırsak kanseri, ölümcül ama önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır" diye konuştu.

Binlerce kolorektal kanser hastasının hayatlarının kolonoskopik taramayla kurtulabileceğine dikkat çeken Akyol, Sağlık Bakanlığı bünyesinde yer alan, aile sağlığı merkezleri ve KETEM’lerde kolaylıkla ve ücretsiz bir şekilde yapılan gaitada gizli kan tarama testlerinin, hastalığın tespitinde çok önemli olduğunu belirtti. Bu testlerde pozitiflik olması durumunda kişilerin mutlaka kolonoskopi yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Akyol, şu uyarılarda bulundu:

"Ailesinde veya kendisinde kolorektal kanser veya kolorektal adenom polip öyküsü olan kişilerin, meme, yumurtalık, rahim, rahim ağzı ve mide kanseri ile ülseratif kolit, Crohn hastalığı olan kişilerin gaitada gizli kan testi ile değil, direkt kolonoskopi ile taranmaları gerekiyor. Kolorektal kanser genç yaşta da görülüyor ve özellikle 45 yaş üzeri kişiler için risk taşıyor. Bu nedenle risk faktörü olan herkesin mutlaka tarama testlerine başvurması gerekiyor. Kolorektal kanser riskini artıran faktörlere bakıldığında yaş, cinsiyet, aile öyküsü, kalıtım ve yaşam tarzı gibi faktörler öne çıkıyor. Akdeniz diyeti kolon kanserinden korunma konusunda oldukça önemli. Hayvansal yağlardan uzak, az yağlı, bol lifli beslenme alışkanlığının benimsenmesi, bol miktarda meyve ve sebze tüketilmesi, taze balık ve kuru baklagillerin tüketimi oldukça önemli. Yağsız beslenmeye özen gösterilmesi, yemeklerin kızartma veya ızgara yöntemi yerine haşlama veya buharda pişirme yöntemiyle yapılması ve tüketilmesi çok önemli. Mangal gibi ateşte pişirme yöntemi ve çok pişmiş etler tercih edilmemeli, kimyasal koruyuculu hazır ürünler yerine doğal ve taze ürünler tercih edilmeli. Sağlıksız beslenme alışkanlıklarından uzak durulmalıdır."