Prof. Dr. Akdur: "Orucu sigarayla açmak birçok hastalığa yol açıyor"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, sigara içen kişilerin iftar saatine kadar oruçlu olmaları nedeniyle çok uzun saatler sigaradan uzak durduklarını vurgulayarak, sabrederek ve direnerek sigarayı bırakabileceklerini söyledi.

Akdur, iftar saatinde orucu sigarayla açmanın ve arka arkaya sigara içmenin çok önemli sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekerek, "Uzun saatler sigaradan ve zararlı etkilerinden uzak kalan vücudu, ne iftar saatinde ne de sonrasında sigara içerek perişan etmeyelim. Hazır uzun saatler sigaradan uzak durmuşken hayatımızdan sigarayı tümüyle ve tamamen çıkaralım. Vücudumuz da, sağlığımız da rahata kavuşsun" dedi.

Sigara kullanımının, insan vücudunun savunma sistemini çökerterek sayısız hastalık ve ölümlere zemin hazırladığını vurgulayan Akdur şunları söyledi: "Ramazan ayında sigarayı bırakarak hayatınız için, sağlığınız için çok önemli ve çok kıymetli bir adım atmış olursunuz. Sağlığınız sizi bırakmadan siz sigarayı bırakın. Ailenizi, sağlığınızı, hayatınızı terk etmeden sigarayı tümüyle ve tamamen terk edin. Sigara ve dumanından tümüyle ve tamamen uzak durmak birçok hastalıktan korunmada çok önemli. Sigara içerisinde bulunan nikotinle bağımlılık oluşturuyor. Sigara içen kişiler sadece nikotini değil beraberinde katran ve binlerce zararlı kimyasal maddeyi solumakta ve vücutlarına almaktadırlar. İçerdiği binlerce zararlı maddeyle tüm vücuda çok büyük zararlar veren sigara, başta kalp damar hastalıkları olmak üzere, akciğer kanseri, ağız ve burun boşluğu, yemek borusu, pankreas, mesane, böbrek, mide ve kan kanserlerine ve KOAH’a yol açıyor. Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddeler vücudun savunma sistemini çökerterek kişileri hastalıklara karşı savunmasız hale getiriyor. Sigara dumanı pasif içici durumundaki bebek, çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olan herkes için de çok büyük sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Hem kendiniz hem de aileniz için sigaradan tümüyle ve tamamen uzak durun. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın."