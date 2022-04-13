Prof. Dr. Akdur: "Kalbimizin düşmanı sigara, alkol, obezite ve stresten uzak durmalıyız"

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Recep Akdur, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalp damar hastalıklarının ölümlere de yol açan çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Sigara ve alkol kullanımının, sağlıksız beslenmenin, obezite ve hareketsiz bir yaşam tarzının kalp damar hastalıkları açısından risk faktörlerinin başında yer aldığına dikkat çeken Akdur, stresten de mümkün olduğunca uzak durmanın kalp sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Akdur, tek bir sigarada binlerce zararlı kimyasal madde olduğunu vurgulayarak sigara ve dumanının kanser, kalp damar hastalıkları, koronavirüs ve birçok hastalıktan korunmaya çok büyük zararlar verdiğini ifade etti.

Elektronik sigaranın da, sigara, puro ve nargile gibi bağımlılık yaptığını belirten Akdur şu uyarılarda bulundu:

"Elektronik sigara içeriği ve sağlığa zararları itibariyle sigarayla eşdeğerdir. Başta sigara, elektronik sigara, nargile, puro ve alkolden tümüyle ve tamamen uzak durmak, kalp damar hastalıkları, kanser, korona virüs ve bir çok hastalıktan korunma konusunda yaşamsal açıdan oldukça önemlidir. Sigara dumanı, pasif içici durumundaki bebekler, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan herkes için çok büyük ve çok önemli sağlık sorunlara yol açıyor. Sigara kullanan kişiler kendilerine çok büyük zararlar verirken, kullandıkları sigaranın dumanı da çevrelerindeki sevdiklerini perişan ediyor. Kalp sağlığımız için sigara ve alkolden tümüyle ve tamamen uzak durmalıyız. Evimizi, arabamızı ve hayatımızı sigaradan arındırmalıyız. Kalp sağlığımız için sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz. Tereyağı, iç yağı gibi hayvansal kaynaklı yağlardan uzak durmalıyız. Zeytinyağı, ayçiçek, mısır özü, soya gibi bitkisel yağları tercih etmeliyiz. Kırmızı et yerine, balık, hindi veya tavuk etini tüketmeli, sosis sucuk, salam gibi gıdalardan uzak durmalıyız. Fast food beslenme, yanlış ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları sonucu oluşan obezite, kalp sağlığımız açısından oldukça riskli. Hareketsiz yaşam tarzı kalp sağlığı açısından büyük risk taşıyor. Düzenli ve dengeli egzersiz konusunda özenli olmalıyız. Çağımızın en önemli sorunları arasında yer alan stresten mümkün olduğunca uzak durmalıyız. Kendimizle, ailemizle ve çevremizle barışık olmak, sinirlenmemek, sakin kalmaya özen göstermek, öfke kontrolü konusunda özenli olmak da kalp sağlığımız açısından oldukça önemli. Kalbimizle ilgili şikayetlerimiz varsa kesinlikle ihmal etmemeli, vakit kaybetmeden doktora başvurmalıyız."