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Prof. Dr. Akbulut, "Sigara dumanının olduğu yerde çocuklar güvende değil"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut, sigara içen kişilerin nikotin ile beraber katran ve 4 binden fazla zararlı kimyasal maddeyi soluduklarını belirtti.

KARABÜK 05.01.2022, 15:57
Prof. Dr. Akbulut, "Sigara dumanının olduğu yerde çocuklar güvende değil"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut, sigara içen kişilerin nikotin ile beraber katran ve 4 binden fazla zararlı kimyasal maddeyi soluduklarını belirtti.

Sigara dumanının olduğu hiç bir yerde bebek ve çocukların güvende olmadığını vurgulayan Akbulut, anne karnında sigara dumanına maruz kalan bebeklerin çok önemli sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Sigara dumanının pasif içici durumundaki bebek ve çocuklar için de ölümcül riskler taşıdığına dikkat çeken Akbulut şu uyarılarda bulundu: "Gebelik öncesi dönemde sigara içen baba adayının doğacak bebeğinde, ’çocukluk çağı lösemi’ hastalığı yani kan kanserinin görülme riski 4 kat artıyor. Lösemi ve beyin tümörlerinin yanında, gebelik öncesi dönemde sigara içen baba adayının bebeğinde lenf bezi kanseri yani lenfomanın görülme riski de 2 kat artıyor. İçerdiği yüzlerce zararlı maddeyle tüm vücuda çok çok büyük zararlar veren sigara, hamilelerde erken doğum ve düşük doğum ağırlığı risklerini de beraberinde getiriyor. Anne adaylarının gebelikleri sırasında ya da sonrasında içtikleri sigaranın dumanına maruz kalan bebeklerinde lösemi, lenfoma veya beyin tümörü görülme oranı oldukça yüksek. Allah Korusun beşik ölümü olarak da bilinen ani bebek ölümleri açısından da sigara çok büyük riskler taşıyor.”

Bebeklerin ve çocukların yaşadığı evde kesinlikle sigara içilmemesi gerektiğini ifade eden Akbulut, “Lütfen hem kendi sağlığımız, hem ailemiz, hem bebeklerimiz, hem de çocuklarımız için sigaradan tümüyle ve tamamen uzak duralım. Sigarasız bir Türkiye için, Sağlık Bakanlığımızın çok kıymetli ve çok önemli çalışmaları ve projeleri var. Ülkemizi sigarasız bir geleceğe taşıyalım. Çocuklarımıza sağlıklı günler ve yarınlar bırakalım. Evde sigara kullanımı sigara dumanına maruz kalan pasif içici durumundaki bebek, çocuk, yaşlı ve kronik sağlık sorunu olan herkes için çok çok büyük riskler taşıyor. Bebek ve çocuklar arabada iken, onların yanında asla sigara kullanılmamalı. Arabamızı sigaradan arındırmalıyız. Anne ve babalar, çocukları için rol model olduklarını unutmamalı, sigaradan tümüyle ve tamamen uzak durmalıdır. Evimizi, arabamızı ve hayatımızı sigaradan tümüyle ve tamamen arındırmalıyız” dedi.

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