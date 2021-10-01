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Polis üniversite yerleşkesinde öğrencileri terör ve uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında üniversite yerleşkesindeki yerli ve yabancı öğrencileri zararlı alışkanlıklar ve terör örgütlerine karşı bilgilendirdi.

KARABÜK 01.10.2021, 14:02
Polis üniversite yerleşkesinde öğrencileri terör ve uyuşturucuya karşı bilgilendirdi

Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında üniversite yerleşkesindeki yerli ve yabancı öğrencileri zararlı alışkanlıklar ve terör örgütlerine karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘El Ele Güvenli Geleceğe’ projesi kapsamında yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Karabük Üniversitesi Yerleşkesi’nde bilgilendirme standı kurdu. Stantta Terörle Mücadele Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, Güvenlik Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Toplum Destekli Şube ekipleri yer aldı. Ekipler öğrencileri terör örgütlerinin faaliyetleri, eleman kazanma yöntemleri, zararlı alışkanlıklar ve oluşumların öğrencilere yönelik propagandalarını etkisiz hale getirmek, eleman kazanmalarını engellemek konularında bilgilendirdi. Öğrencilere broşür dağıtarak uyuşturucu madde kullanımı konusunda da uyarılarda bulunan ekipleri, karşılaştıkları şüpheliler ve olaylar karşısında derhal polise ihbarda bulunmaları talebinde bulundu.

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