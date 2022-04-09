Pandemi sonrası geleneksel mahalle iftarı Aydınlıkevler’de gerçekleşti

Karabük’te pandemi sonrası özlenen geleneksel mahalle iftarlarının ilki Aydınlıkevler’de düzenlendi.

Dünyada yaşanan pandemi sebebiyle kalabalık iftarlar yapılamamasının ardından mahallelilerin kendi organizasyonu ile Aydınlıkevler Mahallesi Geleneksel Mahalle İftarı’nın 3.’sü gerçekleşti.

Aydınlıkevler Mahallesi sakinlerinden Fahri Bostancı ve mahallenin önde gelenleri tarafından organize edilerek geleneksel hale getirdikleri mahalle iftarlarının 3.’sü Yıldız Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Karabük’te pandemi sürecinden sonra yapılan ilk mahalle iftarı olduğunu belirten Bostancı, “Bize nasip oldu. Kalabalığı görüyorsunuz. Vatandaşlarımız böyle sosyal faaliyetleri özlemişti. İftarımıza teşrif eden AK Parti Karabük Milletvekilimiz Cumhur Ünal’a, Karabük Vali Yardımcımız Muhammed Akın’a ve tüm il protokolüne teşekkür ederiz. Güzel bir organizasyon oldu. İnşallah seneye tekrarı da nasip olur” dedi.

Mahalle sakinlerinden Yasin Ural ise insanların pandemi sebebiyle birlik beraberlikten uzak kaldıklarını ifade ederek, “Bu sıcak ortam, aile ve mahalle olarak özlenmiş bir ortamdı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Umarız bir daha böyle bir pandemi süreci yaşanmaz” şeklinde konuştu.

Bu yıl 3.sü düzenlenen Aydınlıkevler Mahallesi Geleneksel Mahalle İftarı’na AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Karabük Vali Yardımcısı Muhammed Akın, Karabük Sebzeciler, Balıkçılar, Kasaplar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Cuma Kara, siyasi parti temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.