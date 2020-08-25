Özel barınma hizmeti veren kurumlar Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, özel barınma hizmeti veren kurumların açılması ve işletilmesine izin verilmesi ile bu yurt ve kurumların denetlenmesi görevlerinin artık Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca yürütüleceğini duyurdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Özel Yurt ve Pansiyon İşletmeleri yöneticileri ile birlikte yeni döneme ait ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, özel barınma hizmeti veren kurum yöneticilerine değişen yönetmelik ve düzenlemeler ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Güven, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yüz binlerce öğrenciye ev sahipliği yaptığını, bakanlığın , bilgi ve birikimini artık özel barınma hizmeti veren kurumlarda kalan öğrenciler için de kullanacağını söyledi. 5 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7180 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan özel barınma kurumlarının Temmuz 2020 tarihinden itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildiğini açıklayan Güven, “Kanunun 1’inci maddesi ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumların açılması ve işletilmesine izin verilmesi ile bu yurt ve kurumların denetlenmesi görevlerinin artık Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülecektir. Gençlerimizin eğitim hayatlarında öğrenimleri süresince maddi ve manevi olarak yanlarında olmayı görev edinen Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, özel barınma hizmeti veren kurumların hizmet kalitesini arttırmak ve buralarda kalan öğrencilerimizin yaşam koşullarını daha da iyileştirmek için çalışmalarını sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından Özel Barınma Hizmeti Yönergesi ile İnceleme ve Denetim Rehberi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, özel barınma hizmeti veren kurum yetkililerinin düzenlemelerle ilgili görüşlerini dile getirmesi ve soru cevap yapılması ile sona erdi.