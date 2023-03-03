Özçelik-İş tek yürek oldu, eller semaya deprem şehitleri için kalktı

Türkiye’nin dört bir yanındaki Özçelik-İş Sendikası’nın teşkilat mensupları, deprem felaketinde hayatını kaybeden üyeleri ve yakınları ile yine depremde vefat eden tüm vatandaşlar için çeşitli camilerde Mevlüd-i Şerif ve Hatim Duası okuttu.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci’nin talimatıyla ülke genelinde sendikanın şubelerinin bulunduğu camilerde deprem şehidi üyeler ve tüm vatandaşlar için dualar edildi.

Ankara, Adana, Bursa, Gebze, İskenderun, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Seydişehir, Manisa ve Osmaniye’de edilen duaların ardından cami cemaatine ve çevredeki vatandaşlara lokum ve gülsuyu ikram edildi.

Genel Başkan Değirmenci, yaşanan deprem sonrası hem sendika hem de ülke oalrak acılarının büyük olduğunu söyledi.

Değirmenci, yaşanan deprem sonrası örgütlü oldukları, İsdemir, MMK Metalürji, Ekinciler ve Devlet Hava Meydanları’nda üyelerini ve ailelerini kaybettiklerini ifade ederek, “Sendika olarak, başta üyelerimiz ve yakınları ile yine depremde vefat eden vatandaşlara manevi görevlerimizi yerine getirebilmek için bir çok şehrimizde Mevlüd-i Şerif ve Hatim Duası okuttuk. Duaların edilmesine vesile olan her bir şube başkanıma ve teşkilat mensuplarımıza gösterdikleri hassasiyet için şükranlarımı sunuyor, duaların kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.