Özçelik -İş Sendikası’ndan Bayraktar’a ziyaret

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar’ı ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı görevi de bulunan Bayraktar, Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Ankara’daki makamında kabul etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Şube Başkanı Kenan Yılmaz, "KARDEMİR ve bağlı kuruluşları KARDÖKMAK ve KARÇEL ilgili konuları Bayraktar’a aktardıklarını söyledi.

Yılmaz, “ KARDEMİR ve bağlı kuruluşlardaki işçilerimizle ilgili bir konuyu masaya yatırdık. Kendisi her bir konuyu tek tek not aldı ve sonuna kadar ilgileneceğini ifade etti. Bayraktar’a aktardığımız konuların çözüme kavuşturulacağına inancımız tamdır. Bu konulardan biri Kardemir işçilerinin kademe sistemine geçişidir. Diğer konu ise yaklaşık 150 işçi arkadaşımız emekli olup, yerine çocuğunun Kardemir’e işe alınmasını bekliyor. Kardemir işçilerinin kademe sistemine en yakın sürede geçmesini ve emekliliklerinden sonra çocuklarının işe alınmasını isteyen 150’ye yakın işçi arkadaşımızın beklentilerinin olumlu sonuçlanacağına inanıyoruz.” dedi.

Ziyarette Yılmaz’a, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kaplan, Hidayet Büyükdoğan, Ali Gürcan Barlas ve İsa Aydın eşlik etti.