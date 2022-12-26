Özçelik İş Sendikası TİS taslaklarını KARDEMİR ve KARDÖKMAK’a teslim etti

Karabük Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) ile KARDEMİR Döküm Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (KARDÖKMAK) 2023-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşme taslakları Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç ve Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz tarafından teslim edildi.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Türkiye’deki hayat pahalılığının, geçim koşulları ve sahada alın teri akıtan üyelerinin talep ve beklentileri doğrultusunda, Genel Başkan Yunus Değirmenci ile istişare halinde hazırlamış oldukları toplu iş sözleşme taslaklarını işverene teslim ettiklerini belirtti. Sözleşme sürecinin başta üyeler olmak üzere sendika, işyerleri, bölge ve ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Yılmaz, “KARDEMİR’de alın teri akıtan üyelerimizin saat ücretlerine ilk 6 aylık dilim için seyyanen 11 lira artı yüzde 58 oranında bir zam yapılmasını istedik. Seyyanen ve yüzdelik zam talebimizin toplam karşılığı ilk altı aylık dilim için yüzde 86,7’lik bir orana karşılık gelmektedir. 2, 3 ve 4’üncü altı aylık dilimler içinse enflasyon artı 5 puan ücret artışı talep ettik. Günümüz şartları ve çalışma koşullarımız göz önüne alındığında gerçekçi bir ücret artış talebimiz olmuştur. Öte yandan KARDEMİR’in temellerinin atılmış olduğu 3 Nisan 1937 yılına atıfla üyelerimiz için 20 bin lira ’3 Nisan ikramiyesi’ sözleşme taslağımızda yer aldı. Ayrıca Kurban Bayramı ikramiyemizin 7 bin liraya, Ramazan Bayramı ikramiyemizin de 5 bin liraya yükseltilmesini istedik" dedi.

Emekli olan çalışanların çocuklarının işe alınması

KARDEMİR’e yıllarını vermiş emekçilerin çocukları için de sözleşme taslağına madde eklediklerini aktaran Yılmaz, "Emekliliği hak etmiş ve kendilerinin yerlerine çocuklarının işe alınması için başvuru yapmış çalışan çocuklarının bir defaya mahsus hiçbir şart aranmaksızın KARDEMİR’e işe alınmasını istiyoruz. Şartları taşıyan çalışan çocukları içinse babaları emekliye ayrılmaları halinde sürekli alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

KARDEMİR toplu iş sözleşme taslağında olduğu gibi KARDÖKMAK toplu iş sözleşme taslağını da işveren tarafına teslim ettiklerini kaydeden Yılmaz, şunları kaydetti:

"KARDÖKMAK’taki üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı aylık dilim için yüzde 75 zam talebinde bulunduk. 2, 3 ve 4’üncü altı aylık dilimler içinse enflasyon artı 3 puan ücret artışı talep ettik. Aynı şekilde KARDÖKMAK’taki üyelerimiz için de 10 bin lira 3 Nisan ikramiyesi istedik. Kurban Bayramı’nda 5 bin 500 lira, Ramazan Bayramı’nda da 4 bin 500 ikramiye verilmesini sözleşme taslağımıza koyduk. Sözleşme taslağımızda uzun zamandır KARDÖKMAK’ta taşeron üzerinden çalışan arkadaşlarımızın kadroya alınmasını talep ettik."

Sözleşmedeki taleplere ilişkin bir değerlendirmede bulunan Yılmaz, "KARDEMİR, KARDÖKMAK ve MESCİER işyerlerimizin toplu iş sözleşme taslaklarında yer alan taleplerimizin hepsinin günümüz geçim koşullarına ve çalışma şartlarımıza uygun olduğunu düşünüyoruz. Taslağımız üyelerimizin talep ve beklentileri, ülkemizdeki geçim koşulları ve işyerlerimizin mevcut durumu göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Daha önce olduğu gibi bu toplu iş sözleşme süreçlerimizden de üyelerimizin ve Genel Başkanımız Yunus Değirmenci’nin desteğiyle alnımızı akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Tek derdimiz, alın ve akıl terimizin karşılığı olanı almaktır. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini artırarak, onlara hediye etmek ve adeta bir bayram havasında bu toplu iş sözleşmelerini imzalamak en öncelikli hedefimizdir” diye konuştu.