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Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, adaylığını açıkladı

Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, gerçekleştirilecek olan 15. genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı.

KARABÜK 01.03.2022, 15:06
Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, adaylığını açıkladı

Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, gerçekleştirilecek olan 15. genel kurulunda başkan adayı olduğunu açıkladı.

Başkan Yardımcısı Akyel, “Toplamda 20 yıllık profesyonel sendikacılık hayatım var bunun 10 yılını şube yöneticiliği olarak yaptım. Diğer 10 yılında da genel merkez yöneticiliği ve genel başkan yardımcılığı olarak şu anda görevime devam ediyorum. Dün itibariyle sendikamızın 15’inci genel kurulunda başkan adaylığımı açıkladım” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 2-3 yıldır beraber görev yaptığımız arkadaşlarla sendikal anlayışa bakış açımızda farklılıklar meydana geldi” diyen Akyel, şunları söyledi: “Bu süreçten sonra Genel Başkan Yardımcısı Ferhan Öner arkadaşımla beraber bu yola çıktık. Bu yola çıkışımızın sebebi sebepleri çok fazla ama bunlardan temel olarak ifade edebileceğim öncelikli olarak emeğin yücelmesi, alın terinin hakkını alabilmesi için adayım. Çalışanların, eşlerinin, çocuklarının yüzlerinin gülmesi için onlara daha güzel bir gelecek hazırlamak için adayım. Korkmadığım, yılmadığım, mücadele ettiğim için adayım. Artık değişim zamanı gelmiştir buna gerçekten inanıyorum. Değişim neden önemli? Değişim yıkmak, kırmak, dökmek değil, tam tersine birleştirmek, bütünleştirmek için adayım. Değişim hareketi sendikamızda ilk önce Karabük Şubemizde başlamıştır. Değişimin ne kadar önemli olduğunu Karabük Şubemizde gördük. Kenan Yılmaz liderliğindeki Karabük Şubedeki arkadaşlarımızın 5 ay içerisinde yaptıklarını tüm Karabük ve tüm Türkiye görmektedir. Kısa bir süre içerisinde üye sayılarını bin 500’ün üzerine çıkartmışlardır. 4 işyerinde örgütlüydü, şimdi ise 12 işyerinde örgütler.”

Sendikacılığı sahada işçiye dokunarak yapmak istediğini ifade eden Akyel, “Değişim demek genç beyinlerin, genç yüreklerin ortaya çıkması demektir. Bir eksen kayması yaşıyoruz ve biz sendikacılığı sahada işçiyle beraber işçiye dokunarak yapmak istiyoruz. Masa başı sendikacılığını kabul etmiyoruz. Sendikacılığın işyerinde yapılması gerektiğine inanıyoruz bu ve buna benzer sebepleri çoğaltabiliriz. Artık değişim zamanı gelmiştir. Bende değişimin öncülüğünü yapmaktan, liderliğini yapmaktan son derece mutluyum. İşçinin içinden ayrılmamak lazım, işçinin içinde olmak lazım çalışanın fikirlerine, düşüncelerine her zaman saygı duymak lazım. Bizler işçinin fikrini düşüncesini her zaman alacağız içindeki doğru düşünceleri kendimize rehber edineceğiz o düşünceler doğrultusunda yürüyeceğiz. Sonuçta işçi arkadaşlarımızın birliği, beraberliği kazanacak. Emek kazanacak, alın teri kazanacak ve biz kazanacağız” dedi.

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