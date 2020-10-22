Özbekistanlı bürokrat’tan KBÜ’ye ziyaret
ÖZBEKİSTAN NAMANGAN BÖLGESİ VALİ YARDIMCISI VE DANIŞMANI EKMEL KASİMOV, REKTÖRLÜK MAKAMINA VEKALET EDEN PROF. DR. İZZET AÇAR VE KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ORTA ASYA KOORDİNATÖRÜ, REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. MÜCAHİT COŞKUN’U ZİYARET ETTİ.
Özbekistan Namangan Bölgesi Vali Yardımcısı ve Danışmanı Ekmel Kasimov, Rektörlük makamına vekalet eden Prof. Dr. İzzet Açar ve Karabük Üniversitesi Orta Asya Koordinatörü, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun’u ziyaret etti.
Karabük Üniversitesinin çok sayıda Özbekistanlı öğrenciye eğitim verdiğini dile getiren Kasimov, bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin Orta Asya’ya verdiği önemden bahseden Kasimov, “Özbekistan’da eğitim konusunda yeterli başarıyı sağlayamıyoruz, üniversite sınavına giren öğrencilerimizin yalnızca %10’u üniversite eğitimi alabiliyor. Bu nedenle, ortak bağlarımızın olduğu Türkiye’de öğrenim görmek gençlerimizin arzusudur. Çünkü, üniversitenizin eğitim ücreti ülkemizde bulunan üniversitelerden daha düşük. Tabii bunun içinde öncelikle TÖMER eğitimi almaları gerekiyor. TÖMER eğitiminin daha sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi için Karabük Üniversitesinin Özbekistan’da bir temsilcilik veya koordinatörlük düzeyinde birim kurmasını talep ediyoruz. Bugün buradaki ziyaretimde gördüm ki, kampüsün içinde bir camii var. Gençlerimize kucak açan Türkiye’ye ve Karabük Üniversitesine teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar “Pandemiden önce Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’a bir dizi ziyaret gerçekleştirmek istedik ancak bunu yapamadık. Karabük Üniversitesi olarak Özbekistan’da “mikro kampüs” planlamamız vardı. Önümüzdeki süreçte bunu iki ülke arasında yapılan protokollerle gerçekleştirmek isteriz.” ifadelerini kullandı.
Ziyaret hediye takdiminin ardından sona erdi.
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