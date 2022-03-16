Özbekistan Üniversitelerinden KBÜ’ye büyük ilgi

Karabük Üniversitesi, Özbekistan’ın önemli üniversitesiyle yeni akademik iş birliklerine imza attı.

Özbekistan’ın Mirza Uluğ Bey Ulusal Üniversitesi, Çırçık Devlet Pedagoji Üniversitesi ve El-Buharî Üniversitesinden gelen heyet Karabük Üniversitesine akademik iş birliği çerçevesinde ziyarette bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi hakkında bilgiler aktardı.

Polat, Karabük Üniversitesinde Türki Cumhuriyetlerden iki bin kadar uluslararası öğrenci bulunduğunu ve Türki Cumhuriyetlerle olan akademik iş birliğine her zaman büyük önem verdiklerini söyledi. Ayrıca KBÜ’de yaklaşık 400 Özbek öğrencinin öğrenim gördüğünü ve Türkiye’de üniversite bazında en fazla Özbekistanlı öğrenci bulunan üniversitenin Karabük Üniversitesi olduğunu vurguladı.

Mirza Uluğ Bey Özbekistan Ulusal Üniversitesi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Fermankul Egemberdiyev, Karabük Üniversitesinin uluslararası başarılarından dolayı Rektör Polat’ı tebrik etti.

Çırçık Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektör Vekili Doç. Dr. İlham Haydarov ise, “Türkiye ile geçmişten gelen bir kardeşliğimiz var ve Türkiye’nin konumu dolayısı ile yüzümüzü artık daha çok Türk Üniversitelerine döndürdük. Bu alanda da yetenekli ve işinin ehli kişileri yetiştirmek adına Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü açtık. İsteriz ki bu bölümün akademisyenleri Türklerden oluşsun.” dedi.

El-Buharî Üniversitesinden Kurucu Rektör Doç. Dr. Muzaffer Ahmedov üniversitesi hakkında bilgiler vererek akademik iş birliğinin iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti.

Özbekistan ile kurulan ilişkileri önemsediklerini belirten Polat, Mirza Uluğ Bey Özbekistan Ulusal Üniversitesi, Çırçık Devlet Pedagoji Üniversitesi ve El-Buharî üniversitelerinden gelen heyete teşekkür ederek akademik iş birliklerine imza attı.

Ziyaret kapsamında Özbekistan’dan gelen heyet, KBÜ’de yürütülen bilimsel araştırma, faaliyetler ile lisans, lisansüstü öğrencileri ve akademisyenlerine sağladığı eğitim ve araştırma imkânlarını, uluslararasılaşma yönünde atılan adımları yakından inceleme fırsatı buldu.

Ziyarette Özbekistan heyeti içerisinde şu isimler yer aldı: Mirza Uluğ Bey Özbekistan Ulusal Üniversitesinden Prof. Dr. Fermankul Egemberdiyev, Doç. Dr. Abduvahab Umarov ve Öğretim Üyesi Begzod Şayzakov; Çırçık Devlet Pedagoji Üniversitesi’nden Doç. Dr. İlham Haydarov, Doç. Dr. Muhammedismail Mahmudov ve Dr. Farhad Dusmanov; El-Buharî Üniversitesinden Kazımcan Mirzayev, Doç. Dr. Muzaffer Ahmedov, Doç. Dr. Farida Egamberdiyeva ve Dr. Azizbek İsmailov. Görüşmede Rektör Polat’a, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun ile Genel Sekreter Lütfü Köm eşlik etti.