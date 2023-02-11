Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Emek Mahallesinde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen sürücü idaresindeki 78 ABJ 154 plakalı motosiklet, 78 AAP 368 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.