Otomobil önce bariyere ardından motosiklete çarptı: 2 yaralı

Karabük’te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce bariyere ardından motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Ankara karayolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde meydana geldi. Selim U. yönetimindeki 06 KLZ 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra aynı istikamette seyir halinde olan İlhan Y. (26) idaresindeki 06 BFR 667 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan 1 yolcu yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.