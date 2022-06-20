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Otobüs ve dolmuş yolun ortasında kontak kapattı, metrelerce kuyruk oluştu

Karabük’te bazı otobüsçüler ile dolmuşçular son günlerde gelen zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı.

KARABÜK 20.06.2022, 23:14
Otobüs ve dolmuş yolun ortasında kontak kapattı, metrelerce kuyruk oluştu

Karabük’te bazı otobüsçüler ile dolmuşçular son günlerde gelen zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı.

Bayır Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir otobüs ve dolmuş şoförünün tepki göstermek için gerçekleştirdiği eylemde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi vatandaşlar şoförlerin eylemine alkışlarla destek verirken, kimisi de işi olduğunu belirterek tepki gösterdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ikna ederek trafiğin yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.

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