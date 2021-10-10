Otizmli öğrenciler için ‘Dekoratif Ahşap Süsleme Kursu’ veriliyor

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, ağır otizmli öğrenciler için verilen Dekoratif Ahşap Süsleme Kursunu ziyaret etti.

Karabük’te özel eğitimli çocuklar Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından açılan sosyal, kültürel, sportif ve beceri kazandırma kurslarına katılarak öğrenme sürecinin yaşam boyu sürdürülmesi gerektiği gerçeğine örnek oluyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Genç Ofis Merkezinde Halk Eğitimi Merkezinin usta öğreticileri Mehtap Çetinkaya ve Gizem Şuhkoymatoğlu tarafından ağır otizmli öğrencilerimiz için ‘Dekoratif Ahşap Süsleme Kursu’ veriliyor. Kursu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Şube Müdürü Mehmet Özdemir usta öğreticilerden kursta yapılan etkinlikler hakkında bilgi aldı. Ardından kursa devam eden özel öğrencimiz Emir Kan Karaman’ın yaptığı çalışmaları izleyen Akbaş, öğrenci ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Ziyaret kapsamında genel değerlendirme yapan Akbaş, Dekoratif Ahşap Süsleme Kursunda öğrencilerin ahşap süsleme, makrome, kağıt boncuk aksesuarı, hat sanatı gibi bir çok etikliğin gerçekleştirildiklerini belirterek, kursa katılan özel öğrenciler bir taraftan beceri çalışmaları yaparken diğer yandan da aynı merkezde gerçekleştirdikleri spor etkinlikleriyle hayatın tam içinde durarak diğer bireyleri engelin engel olmadığını göstermekte olduğunu ifade etti.