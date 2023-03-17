Otizmli çocuklar ve gençler aileleriyle Osmanlı kenti Safranbolu’yu gezdi

Bursa’dan Karabük’e gelen otizmli çocuklar ve gençler aileleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesini gezdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen ‘Umudun Adı Mavi’ isimli proje çerçevesinde otizmli çocuklar ve gençler aileleriyle birlikte Bursa’dan Karabük’ün Safranbolu ilçesine geldi. Ülkede meydana gelen depremlerden etkilenen otizmli kişiler için düzenlenen etkinlik çerçevesinde otizmli çocuklar ve gençler ilk olarak tarihi ilçede kanyon üzerine yapılan Türkiye’nin ilk cam terasını gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. Safranbolu’da konaklayacak olan kafile Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi ilçe Safranbolu’yu tanıma fırsatı yakalayacak.

Bursa Otizm Derneği Başkanı ve Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Emel Kanberoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada “Evlatlarımızla buraya geldik. Özellikle çocuklarımız deprem olaylarından çok etkilendiler. Evlerde duramadılar. Bu gezi onlara bir nebze de olsa nefes aldıracak” dedi. Safranbolu’nun tarihi yerlerini gezeceklerini ifade eden Kanberoğlu, “Gece konaklamamız var. Yarın da Amasra gezimiz olacak. Çok merak ediyorduk. Girişte o güzel atmosferi hissettik. Daha da güzel yerler keşfedeceğiz inşallah” diye konuştu.