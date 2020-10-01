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OSB İstişare Toplantısı Bakan Varank başkanlığında yapıldı
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ (OSB) İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI.
KARABÜK 01.10.2020, 13:00
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Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) İstişare Toplantısı yapıldı.
OSB İstişare Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden yapıldı.
Karabük Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Bölge Müdürü Alper Tolga Saka ve Eskipazar Bölge Müdürü Emin Demir’in de katıldığı OSB Başkanları ve Bölge Müdürleri toplantısında, OSB’lerin son dönemde yaşadığı sorunları, çözüm önerileri ve korona virüs önlemleri ele alındı.
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