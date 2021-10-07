Ölçü ve tartı aletlerinde beyanname teslimi için son gün 22 Ekim

Safranbolu Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu, ölçü tartı aletlerinde beyanname tesliminin son tarihini açıkladı.

Birimden yapılan açıklamada, "3516 Sayılı Ölçü Ayar Kanunu’na göre; Safranbolu ilçe sınırları içerisinde ticaret amacıyla kullanılan veya mevcut bulunan her türlü ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene, ayar ve damgalarının yapılması ve beyanname verilmesi için son tarihin 22 Ekim 2021 olduğu belirtildi.

Açıklamada "Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için en geç 22 Ekim 2021 Cuma gününe kadar Belediyemiz Ölçü Ayar Memurluğu’na başvurmaları gerekmektedir." denildi.