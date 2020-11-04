"Okulum Temiz Belgesi" belgelendirme töreni gerçekleştirildi
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANAN "EĞİTİM KURUMLARINDA HİJYEN ŞARTLARININ GELİŞTİRMESİ VE ENFEKSİYONU ÖNLEME" İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA "OKULUM TEMİZ BELGESİ"NE BAŞVURAN VE BELGE ALMAYA HAK KAZANAN 53 OKULUMUZA BELGE TAKDİM TÖRENİ DÜZENLENDİ.
Millî Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirmesi ve Enfeksiyonu Önleme" iş birliği protokolü kapsamında "Okulum Temiz Belgesi"ne başvuran ve belge almaya hak kazanan 53 okula belge takdim töreni düzenlendi.
Karabük Halk Eğitimi Merkezi ve ASO salonunda gerçekleştirilen törene İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İl Millî Eğitim Müdür yardımcıları ile "Okulum Temiz Belgesini" almaya hak kazanan okul müdürleri katıldı.
Program İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Üngören’in açılış konuşmasının ardından İl Millî Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Uzmanı Oktay Köse’nin "Okulum Temiz" belgesi hakkında genel bilgilendirme yapması ile başladı.
Belgeyi almaya hak kazanan okul idarecilerini tebrik eden İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Eğitim bir gönül işi ve aynı zamanda ekip ruhuyla çalışmayı gerektiren bir iştir. Bir okulda "Okulum Temiz Belgesi" varsa, başvurusunu yaptıysa hijyen ve koronavirüs ile ilgili tüm tedbirler Bakanlığımızın hazırlamış olduğu kılavuza göre alınmış ve uygulanıyor demektir. "Okulum Temiz Belgesi" almayan ve başvuru yapmayan okulumuz kalmadı. Merkez ilçemizde "Okulum Temiz Belgesi" alan okullarımızın sayısı 84’e ulaşmıştır." diyerek belgeyi almaya hak kazanan okul idarecilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3