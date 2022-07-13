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Öğretim üyesi Doğan, doçentlik unvanını aldı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Erkan Doğan, doçentlik unvanını almaya hak kazandı.

KARABÜK 13.07.2022, 12:29
Öğretim üyesi Doğan, doçentlik unvanını aldı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Erkan Doğan, doçentlik unvanını almaya hak kazandı.

Dr. Öğretim Üyesi unvanı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde çalışan Erkan Doğan yoğun çalışma temposuna rağmen doçentlik unvanını almayı başardı. 2015 yılında Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan Doğan 2016-2019 yılları arasında da Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başhekimlik görevini üstlenmişti.

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