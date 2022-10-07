Öğrenciler ‘Yerel yönetimler’ dersini belediye başkanından aldı

TED Karabük Koleji Vakfı İlkokul öğrencileri, öğretmenleri Banu Özcan ve Zeynep Ela Arslan ile birlikte ‘Yerel Yönetimler’ dersi için Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi ziyaret etti. Minikler sordukları sorularla Başkan Vergili’yi terletirken, Vergili, bir öğrencinin; “2023’te aday olacak mısınız?” sorusuna; “Siz ilkokul dördüncü sınıf gibi filan değilsiniz, çalışıp da gelmişsiniz” yanıtını verdi.

TED Karabük Koleji İlkokulu 4/A ve 4/B sınıfı öğrencileri, Yerel Yönetimler konusunda aynı zamanda kendileri gibi TED Koleji’nde eğitim gören Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi ziyaret etti. Başkan Vergili miniklerin sorularını teker teker cevaplarken, bazı sorularda da terledi.

Bir öğrencinin 2023’te aday olacak mısınız sorusu karşısında terleyen Başkan Vergili; “Siz ilkokul dördüncü sınıf gibi filan değilsiniz, çalışıp da gelmişsiniz, biz bu işlere çok erken karar vermiyoruz. Tabi bizim birde bağlı olduğumuz bir parti var, onların da kararları çok önemli, onlarında görüşlerini aldıktan sonra karar veriyoruz. Bu soruya cevap vermek için biraz erken, çünkü seçimlerimize bir yıldan fazla zaman var ” cevabını verirken, bir başka miniğin; “Çocukken ne olmak isterdiniz?” sorusuna ise; “Pilot olmak isterdim” yanıtını verdi.

Başkan Vergili; “Çok sıkıldığınızda neler yapıyorsunuz?” sorusuna ise; “Torunlarımla oyun oynuyorum” şeklinde cevap verdi.

Başkan Vergili ile kolejli miniklerin sohbeti renkli görüntülere sahne olurken, bir öğrencinin; “Birkaç dönem daha belediye başkanı olmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise Başkan’dan; “ Sen 10 yaşındasın, ben 13 yıldır belediye başkanıyım, daha devam edeyim mi, tamam devam edeyim, o zaman bir kuşak daha yetişecek” yanıtı geldi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, bir öğrencinin; “Balıklarkayası kavşak projesi ne zaman bitecek?” sorusunu ; “Aralık ayında bitecek, iki aylık bir süresi var” cümleleriyle cevapladı.

Program öğrencilerin Belediye başkanı Vergili ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.