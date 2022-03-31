Öğrenciler elektrikli otomobille TEKNOFEST’e katılacak

30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne Karabük’ün Safranbolu ilesinden 38 proje başvuru yaptı.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi SafranTech Teknoloji Takımı festivale "Liseler Arası Elektrikli Araç" projesiyle katılacak.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Ülkemizde başlatılan ve her geçen gün bizleri heyecanlandıran ve geleceğe yönelik umutlarımızı artıran ’Milli Teknoloji Hamlesi’ alanındaki gelişmeler ve projeler okullarımızı ve öğrencilerimizi de olumlu olarak etkisi altına almış durumda. Bu yılki TEKNOFEST yarışmalarına ilçemizden 38 proje ile başvuru yapılması bunun en önemli kanıtı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak teknolojik ve bilimsel alanlarda farkındalık oluşturmak, gençlerimizin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını sağlamak ve ülkemizin teknolojik ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağına katkı sunmak amacıyla başta TEKNOFEST olmak üzere tüm projelere katılımı teşvik ediyor ve her türlü desteği sağlamaya gayret ediyoruz. Safranbolu olarak akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda olduğu gibi teknolojik alanda da başarılı ve iddialıyız. Çünkü okul yöneticilerimizden öğretmenlerimize, öğrencilerimizden velilerimize ve hayırseverlerimize kadar özveri ile çalışan bir aileye sahibiz. TEKNOFEST yarışmalarına hazırlanan tüm ekiplerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.