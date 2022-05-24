Öğrenciler ata tohumunu geleceğe taşıyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde öğrenciler, "Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca" e Twining Projesiyle ata tohumlarını geleceğe taşıyor.

Safranbolu Şehit Recep Çakıl İmam Hatip Ortaokulu’nun yürütücülüğünü yaptığı "Tohumdan Fidana Fidandan Ağaca" e Twining projesiyle okul bahçesinde oluşturulan hobi bahçesinde öğrenciler ata tohumlarını ve fidanları toprakla buluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, tarımsal üretimin başlangıcının tohum olduğunu söyledi.

Gümüş, "Dünya üzerinde insanların sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyulan miktarda gıdayı alması, yeterli ve dengeli beslenmesi, bu gıdaların güvenilirliğinin sağlanması son derece önemlidir. Buda tarım sektörünün önemini her geçen gün artırmaktadır" dedi.

Ata tohumlarının binlerce yıldır değişen koşullara uyum sağlayarak bugüne ulaşmayı başarmış örnekler olduğundan yaşamın sürdürülebilirliği için birer genetik hazine olduğunu aktaran Gümüş, "Ayrıca, atalık tohumlar doğa ve biyolojik çeşitlilik için elzem olduğu bilinmektedir. Bulundukları bölgenin doğa koşullarına uyum sağlayan atalık tohumların nesilden nesile aktarılması ve çoğaltılması biyolojik çeşitliliğin sağlanması için bir gerekliliktir. Buradan hareketle bizlerde okullarımızda oluşturduğumuz hobi bahçelerinde ata tohumlarını öğrencilerimiz eliyle toprakla buluşturuyoruz. Böylece öğrencilerimiz hem tarım yapmayı öğreniyorlar hem de ata tohumlarımızı geleceğe taşıyorlar. Bu tür faaliyetleri hayata geçiren okul idarecilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.