Öğrenciler 400 kilogram atık pil topladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde çevre kirliliğini azaltmaya yönelik başlatılan ‘Atık Pil Toplama Kampanyası’na kayıtsız kalmayan öğrenciler yaklaşık 400 kilograma yakın atık pil topladı.

Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP-DER) iş birliğinde yürütülen ödüllü “Atık Pil Toplama Kampanyasına” öğrenciler kayıtsız kalmadı.

Çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için başlatılan kampanya ile ilçede 400 kilograma yakın atık pil toplandı. Kampanyada toplanan piller TAP-DER’e gönderildi.

TAP-DER pil ağırlığı 50 kilogramı aşan okulların sıralamasını yaparak hediye edeceği top setleri, Safranbolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli aracılığı ile okullara ulaştıracak.

Çocuklara teşekkür eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, atık pil toplama alışkanlığının kazandırılması için düzenlenen bu kampanyanın, ilk etapta Şehit Aybüke Yalçın Anaokulu, Emek Ortaokulu, Ünsal Tülbentçi Ortaokulu, Zati Ağar İlkokulu ve Prof Dr. Sabri Ülgener Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Köse, bu tür kampanyaları daha sık bir şekilde devam ettireceklerini ifade ederek, “Bir dünya mirası olan kentimizde çevre bilincini yayarak çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.