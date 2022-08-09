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Öğlebeli’de otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Karabük’te otluk alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

KARABÜK 09.08.2022, 16:36
Öğlebeli’de otluk alanda çıkan yangın paniğe sebep oldu

Karabük’te otluk alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Karabük’te merkeze bağlı Öğlebeli Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyürken Karabük Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Öğlebeli Mahallesi’nde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürebilmek için farklı noktalardan metrelerce hortum uzatarak kısa sürede müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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