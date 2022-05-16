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Namangan Üniversitesi KBÜ ile akademik iş birliği protokolü imzaladı

Özbekistan’ın Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Odijilon Mamarkarimov, Karabük Üniversitesi (KBÜ)’ne ziyaret gerçekleştirerek, iki üniversite arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

KARABÜK 16.05.2022, 19:02
Namangan Üniversitesi KBÜ ile akademik iş birliği protokolü imzaladı

Özbekistan’ın Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Odijilon Mamarkarimov, Karabük Üniversitesi (KBÜ)’ne ziyaret gerçekleştirerek, iki üniversite arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Özbekistan Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Odijilon Mamatkarimov beraberinde Tekstil, Trikotaj ve Hafif Sanayi Fakültesi’nden Prof. Dr. Qurbonali Holikov, Ekonomi Bölüm Başkanı Dr. Rahmatullo Rashidov, Muhasebe ve İktisat Bölümü Asistanı Shvkat Madiyarov ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Mr. Ahror Tursunov ile birlikte Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’a ziyaret etti.

Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Odijilon Mamatkarimov, Karabük Üniversitesinin Özbekistan’da sadece akademik alanda değil uluslararasılaşma çalışmaları konusunda da Türki Cumhuriyetler ve Özbekistan’da bulunan tüm üniversitelere örnek teşkil ettiğini dile getirerek KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Akademik iş birliği protokolü vesilesiyle gerçekleşen ziyarette Özbekistan’dan gelen akademik heyet hem KBÜ’yü yakından tanıma fırsatı buldu, hem de uluslararası çalımalar konusunda Rektör Prof. Dr. Refik Polat’tan çeşitli bilgiler edindi.

Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Odijilon Mamatkarimov beraberindeki heyet ilk önce Rektörlük makamında ağırlandı. Prof. Dr. Odijilon Mamarkarimov “Karabük Üniversitesi Özbekistan’da sadece akademik alanda değil uluslararasılaşma çalışmaları konusunda da Türki Cumhuriyetlerde ve Özbekistan bulunan tüm üniversitelere örnek teşkil ediyor. Sizlere Yükseköğretim Bakanımızın selamlarını getirdim. Karabük Üniversitesi Özbekistan’da bilinen en önemli üniversitelerden. Sizle akademik iş birliği konusu başta olmak üzere uluslararası çalışmalar konusunda beraber hareket etmek istiyoruz. Gerçekleştirmiş olduğunuz başarılı çalışmalarınızdan dolayı da sizleri tebrik ediyoruz.” dedi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Üniversitesi hakkında bilgiler vererek üniversitenin uluslararası çalışmaları ve başarılarından bahsetti. Rektör Polat “Sizleri üniversitemizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. İki üniversite arasında akademik iş birliği protokolüyle her türlü desteği vermeye hazırız. KBÜ uluslararasılaşma yönünden yaptığı çalışmalar ve aldığı başarılarla Türkiye’de öncü konumda. Özbek öğrencilerimizle birlikte dünyanın 97 farklı ülkesinden 12 bin 500 civarında uluslararası öğrenci KBÜ’de akademik eğitim alıyor. Yaptığımız akademik iş birliği protokolünün iki üniversiteye de hayırlı olmasını diliyorum. Özbekistan’a iki sefer gittim, inşallah yine gideceğim.” dedi.

Görüşmelerin ardından KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Özbekistan Namangan Mühendislik ve Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Odijilon Mamatkarimov “Eğitim ve araştırmada uluslararası iş birliğini teşvik etmek ve pekiştirmek” konusu başta olmak üzere iki üniversite arasında akademik iş birliği konularını içeren protokole imza attılar.

Gerçekleşen ziyarette Rektör Polat’a KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar, KBÜ Genel Sekreteri Lütfü Köm, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan, Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşegül Ay eşlik etti.

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