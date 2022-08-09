MÜSİAD’tan kurum müdürlerine ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve sektör başkanlarıyla birlikte kurum müdürlerini ziyaret etti.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ünal ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Karabük Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İsrafil Yıldız’ı ziyaret etti.

Karabük’te 6 ay önce göreve başlayan Sanayi ve Teknoloji Müdürü Yıldız’a görevinde başarılar dileyen Başkan Ünal, 65 üye ile Karabük’e hizmet ettiklerini ve kent ticaretinin yüzde 80’nin bu üyeler tarafından sağlandığını söyledi.

MÜSİAD’ın Yurt içi ve Yurt dışı olmak üzere 189 şubenin olduğunu aktararak çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Ünal, “ Sanayicileri bir araya getiren bir faktör değil burası aslında, üye olanlardan genç girişimcilerden sanayi ve üretimine iş yapacak yeni beyinler ortaya çıkıyor. Genç Müsiad’ta da bu noktada biraz daha ağırlık veriyoruz. 12 bin 500 üye ile dünyaya kök salmış geniş bir toplum kuruluşuyuz. Ülkemizin ve kentimizin ekonomik alanda ihracat noktasında daha iyi noktalara gelmesi adına yoğun bir çalışma ve projeler yapıyoruz.” dedi.

Yıldız ise, Ünal ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek Müdürlüklerinin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

MÜSİAD heyeti daha sonra Ticaret İl Müdürü Feridun Karataş’ı da makamında ziyaret ederek karşılıklı fikir alış verişinde bulunduktan sonra, geçtiğimiz aylarda Deftardarlık görevine atanan Nazım Kaya’yı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.