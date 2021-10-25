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MÜSİAD ve Çelik- İş Başkanları, yeni projelerini anlattı

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya ve Yönetim Kurulu üyelerinin hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduğu, MÜSİAD ile Çelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanları yeni projelerini anlattı.

KARABÜK 25.10.2021, 18:46
MÜSİAD ve Çelik- İş Başkanları, yeni projelerini anlattı

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya ve Yönetim Kurulu üyelerinin hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduğu, MÜSİAD ile Çelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanları yeni projelerini anlattı.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti yönetimi ilk olarak Karabük’e atanan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş’ü ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Garnizon Komutanı Gümüş, yerel basının önemine değinerek, "Yerel basın her zaman Anadolu’nun sesi olmuştur. Vatandaşları bilgilendirme, bilinçlendirme anlamında büyük görev üstlenmektedir" dedi.

Karabük Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kaya ise, Jandarma Komutanı Gümüş’e yeni görevinde başarılar dilerken, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

“Yeni projelerini anlattı”

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal ve yönetimine de hayırlı olsun ziyaretinde bulunan KGC heyeti, yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.

MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal, istihdam ve ihracata yönelik yaptıkları yeni projeler konusunda KGC Başkanı Kaya ve beraberindeki yönetime bilgiler vererek, “ Yürüttüğümüz ticari faaliyetlerin yanı sıra güçlü fikir teatileri gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yerini almasını amaçlayan bir perspektifle çalışma gayreti içindeyiz. Ana faaliyet alanımız ise ekonomik büyüme, bölgesel kalkınma ve sosyal gelişmedir. Dünyada güçlü bir dönüşüm yaşanıyor. Ekonomide ve ticarette rekabet koşulları değişiyor. Bildiğiniz gibi Karabük Üniversitesinde 90 farklı ülkeden 12 bin öğrenci var. Bizde bu öğrencilerimizle tanışarak ülkeleri ile ülkemiz arasında her anlamda işbirliği konularında istişarelerde bulunmak, karşılıklı ticari ilişkileri geliştirmek için çalışma yapıyoruz. Bu kapsamda Karabük Üniversitesi kampüsünde bulunan Teknokent’te bir büro açtık. Amacımız sınırları aşarak karşılıklı ilişkiler içinde bulunmak, ülkemize döviz girdisi sağlamak, ekonomiye ve istihdama katkı sağlamak" dedi

Daha sonra Özçelik İş Sendikasını ziyaret eden Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi, geçtiğimiz günlerde göreve seçilen Kenan Yılmaz’a yeni görevinde başarılar dilediler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özçelik İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını, verdikleri sözleri tutacaklarını belirterek, "Önümüzde süreçte işçimiz için, işçi kardeşlerim arkadaşlarım için verdiğim tüm sözleri yerine getireceğim. İhtiyaç olan ne varsa eksik olan ne varsa kısa sürede yapacağız. Hastanede bir temsilcilik açarak işçilerimizin muayene randevularına daha kolay ve hızlı ulaşımı sağlanacak. Böylelikle iş ve zaman kaybının önüne geçmiş olacağız. Çıtayı her gün biraz daha yukarı taşıyacağız" dedi.

KGC heyeti Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ’u da ziyaret ederek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

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