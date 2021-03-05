MÜSİAD Başkanı Nur’dan 11 şehit için taziye mesajı

Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 asker için taziye mesajı yayımladı.

Başkan Nur mesajında, “Dün Bitlis’ten gelen kahredici haber hepimizi derin üzüntüye boğdu. Bingöl’den Tatvan’a gitmek üzere saat 13.55’te kalkış yapan ve içerisinde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da bulunduğu Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimiz şehit oldu 2 askerimiz yaralandı. Milletçe büyük üzüntü ve keder içerisindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı Mehmetçiklerimize ise acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerine yer verdi.