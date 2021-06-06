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Muhtarlık seçimi için sandık başına gittiler

Karabük´te, seçmenler muhtarlık seçimleri için 2 mahalle ve 1 köyde sandık başına gitti.

KARABÜK 06.06.2021, 18:19
Muhtarlık seçimi için sandık başına gittiler

Karabük´te, seçmenler muhtarlık seçimleri için 2 mahalle ve 1 köyde sandık başına gitti.

Karabük´te ölüm veya farklı nedenlerle düşen muhtarlıklar için bugün yeniden sandık başına gidildi. Karabük merkeze bağlı 1191 seçmenin bulunduğu Fatih Mahallesi, 1084 seçmenli Eflani ilçesi Candaroğulları Mahallesi ve 166 seçmenin bulunduğu Safranbolu´ya bağlı İnceçay köyünde sandıklar kuruldu. Gelen vatandaşlar, muhtarlarını seçmek için oylarını kullandı. Saat 08.00´de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00´de son buldu.

Oy sayımı sonrası 4’er adayların yarıştığı Karabük Fatih mahallesi’nde Kadir Kel, 4 adaylı Eflani ilçesine bağlı Candaroğulları Mahallesi de Ömer Ünal, Safranbolu´ya bağlı İnceçay köyünde ise İsmail Özenir muhtar seçildi.
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