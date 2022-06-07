Muhtarlara yönelik Hizmet İçi Eğitimi düzenlendi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarına yönelik olarak verilen Hizmet İçi Eğitim programına katıldı.

Valilik Büyük Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim programında, Karabük Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarımıza yönelik olarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), Kara Avcılığı Kanunu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Açık Kapı Şube Müdürlüğü ile İdare ve Denetim Müdürlüğünü ilgilendiren iş ve işlemler hakkında eğitimler verildi.