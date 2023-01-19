Muhtarlar isteklerini İl Genel Meclis Başkanına iletti

Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı bazı köy muhtarları, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen’e istek ve taleplerini iletti.

Sözen, hizmetlerin vatandaşlara ulaşmasında önemli görevler üstlenen muhtarların görev yaptıkları mahalle ve köylerde sorunları tespit etme ve çözüme yönelik çalışmaları takip etme görevini gerçekleştirerek vatandaşlara hizmet götürme noktasında en büyük yardımcıları olduğunu belirtti. Muhtarlarla birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ile hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Sözen, "Ovacuma bölgemize 2022 yılı için ilk olarak 8 kilometre olarak açıkladığımız asfalt hedefimizi 14 kilometre olarak tamamladık. Alt yapı ve üst yapı çalışmalarımızda aralıksız devam ediyor. İdaremiz; asfalt plenti, sabit konkasör ve araç parkımızın güçlendirilmesi gibi yatırımlarımız ile birlikte kendi kendine yeten, üreten bir kurum haline geldi. Maliyetlerimizi önemli ölçüde düşürdük. Bunun tezahürü olarak hizmetlerimiz her geçen gün artarak devam edecektir" dedi.

Ovacuma Köyü Muhtarı Burhan Akın, Dereköy Köyü Muhtarı Şenol Oluğ, Kehler Köyü Muhtarı İsmet Dursun, Cabbar Köyü Muhtarı Mustafa Akın, Nebioğlu Köyü Muhtarı Kadir Doğan, Tintin Köyü Muhtarı İsmail Avcı, Danışment Köyü Muhtarı Muhsin Ulaş, Gökpınar Köyü Muhtarı Rasim Yıldız, Ovaköseler Köyü Muhtarı Hasan Ünsal, Hacıhasan Köyü Muhtarı Hamza Avcı, Bağcığaz Köyü Muhtarı Ahmet Kuş, Cücahlı Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz ve Akkışla Köyü Muhtarı Hakkı Ergin, Sözen’e verdikleri destek için teşekkür etti.