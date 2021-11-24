“Mobil Trafik Eğitim Tırı” ile öğrencilere trafik kuralları öğretiliyor

Öğrencilerin trafik konusundaki farkındalıklarını geliştirmek için hazırlanan “Mobil Trafik Eğitim Tırı” Karabük’e geldi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Karabük’e gelen ‘Mobil Trafik Eğitim Tırı’ Kent Meydanındaki yerini aldı. Burada öğrenciler teorik ve uygulamalı olarak trafik güvenliği konusunda eğitim alırken tır içerisinde bulunan televizyon sayesinde çocuklara temel trafik eğitimleri veriliyor.

Eğitim brandası ve akülü araçlarla tır yakınına kurulan trafik eğitim parkuru sayesinde okul geçit görevlileri ve eğitici personel ile birlikte öğrencilere yaya geçitlerini kullanma, karşıdan karşıya geçme kuralları, okul geçitlerini kullanma kuralları, geçiş önceliği bulunan araçlara yol verme kuralları, geçme ve geçilme kuralları öğretiliyor.