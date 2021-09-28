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Minikler itfaiyede yangın tatbikat yaptı

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan okullarda yangına karşı önlem ve yangın anında yapılması gerekenler ile ilgili eğitimler verirken, diğer yandan ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

KARABÜK 28.09.2021, 14:41
Minikler itfaiyede yangın tatbikat yaptı

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan okullarda yangına karşı önlem ve yangın anında yapılması gerekenler ile ilgili eğitimler verirken, diğer yandan ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

Aylin Abla Gündüz Bakım Evi minikleri, itfaiye memuru abilerini ve ablalarını ziyaret ederek burada hem eğlendiler hem de yangına müdahale ile ilgili bilgiler aldılar. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü’nün de hazır bulunduğu eğitimlerde, müdürlük personeli minik öğrencilere müdürlüğün çalışma sistemi hakkında bilgiler verirken, küçük çaplı tatbikatlar da yapıldı. Tatbikatlarda yangın söndürme hortumunu kullanan minikler, büyük heyecan yaşadı.

Çocukların erken yaşta bu tür eğitimleri almasının önemini vurgulayan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz okullar ile ilgili çalışmalarını uzun süreden beri devam ettirmekteler. Çocuklarımıza yangın gördüklerinde yangın ihbar hattının aranması gerektiğinden yangına karşı alınması gereken önlemlere, yangından uzak durulmasına kadar pek çok konuda bilgiler veriliyor." dedi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, önümüzdeki günlerde de öğrencileri ağırlamaya devam edileceği bildirildi.

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