Minik eller sayesinde patili dostlar sıcak yuvalara kavuşacak

Karabük’te anaokulu öğrencileri “Onlarında Bir Yuvası Olsun” projesi kapsamında sokakta kalan kedilerin soğuk havalarda sıcak bir yuvaya kavuşması için yaptıkları kedi kulübelerini hayvan barınağı ve bakımevine teslim ettiler.

Karabük Üniversitesi Demir Çocuk Anaokulu öğrencileri kış aylarına girilmesinin ardından patili dostlarını unutmadı. Minik öğrenciler “Onlarında Bir Yuvası Olsun” projesi kapsamında birbirinden güzel kedi kulübeleri yaptılar. Farklı isimlerin verildiği evler kedi yoğunluğunun fazla olduğu yerlere dağıtılmak üzere Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakımevi personeline teslim edildi. Kendileri küçük yürekleri büyük öğrencilerin bu örnek davranışı hayvan severler tarafından takdirle karşılandı.